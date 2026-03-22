В Кривом Роге прогремели взрывы: что известно

В Кривом Роге утром 22 марта прогремели взрывы. До этого в городе объявляли воздушную тревогу.

Об этом пишет Суспильне.

Смотрите также "Шахеды" вгатили по Кривому Рогу: есть попадание в девятиэтажку, пострадало предприятие

Что известно о взрывах в Кривом Роге?

Тревогу в Кривом Роге объявили в 11:03. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении города.

Группа вражеских БПЛА в направлении Кривого Рога,

– отметили военные.

Первый взрыв в Кривом Роге прогремел в 11:30. Повторные взрывы прогремели через 5 минут.

Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подтвердил, что оккупанты действительно атаковали Кривой Рог.

"Поврежден объект промышленной инфраструктуры. Предварительно, обошлось без пострадавших", – написал чиновник.

Он подчеркнул, что на месте работают все экстренные службы. Последствия атаки еще устанавливают.

Где еще раздавались взрывы в Украине в последнее время?