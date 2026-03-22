В Кривом Роге прогремели взрывы: что известно
- В Кривом Роге 22 марта прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги из-за движения вражеских беспилотников.
- Атака повредила объект промышленной инфраструктуры, но предварительно обошлось без пострадавших.
В Кривом Роге утром 22 марта прогремели взрывы. До этого в городе объявляли воздушную тревогу.
Об этом пишет Суспильне.
Что известно о взрывах в Кривом Роге?
Тревогу в Кривом Роге объявили в 11:03. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении города.
Группа вражеских БПЛА в направлении Кривого Рога,
– отметили военные.
Первый взрыв в Кривом Роге прогремел в 11:30. Повторные взрывы прогремели через 5 минут.
Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подтвердил, что оккупанты действительно атаковали Кривой Рог.
"Поврежден объект промышленной инфраструктуры. Предварительно, обошлось без пострадавших", – написал чиновник.
Он подчеркнул, что на месте работают все экстренные службы. Последствия атаки еще устанавливают.
Где еще раздавались взрывы в Украине в последнее время?
После полуночи 22 марта в Киевской области произошли взрывы. Регион атаковали вражеские "Шахеды".
19 марта "Шахеды" атаковали Одессу. В результате массированной атаки были повреждения жилой застройки, пожары и пострадавшие.
Днем ранее вражеский "Шахед" атаковал Львов, беспилотник упал в черте города. Тогда в результате атаки никто не пострадал.