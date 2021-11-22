Встреча "криминальных друзей": детали стрельбы в ресторане Днепра

В ресторане Днепра "Бухта моряка" произошла серьезная стрельба. Ее устроила преступная группировка из 9 человек во время посиделок. В результате инцидента пострадал человек. Злоумышленников удалось задержать.

Полицейские провели специальную операцию, к которой привлекли работников полка полиции особого назначения. Известно, что все злоумышленники ранее причастны по меньшей мере к 4 преступлениям. Стрельба произошла 18 ноября.

Обратите внимание Несколько залпов подряд: в ресторане Днепра произошла стрельба

Изъяли 7 пистолетов

Мужчины пришли к заведению "Бухта моряка", чтобы продумать план предполагаемого преступления. Вдруг между ними возник конфликт, во время которого злоумышленники совершили стрельбу. Известно, что мужчины ранили человека, но в каком он состоянии – не сообщают.

В полиции рассказали, что всех девятерых злоумышленников задержали при попытке побега. Это – мужчины в возрасте от 20 до 35 лет. Во время задержания у них изъяли 7 пистолетов. Полицейские установили, что организатором группы является 35-летний гражданин Армении, который находился на территории Украины нелегально.

Преступная группировка устроила стрельбу в Днепре / Фото Нацполиции

Что угрожает злоумышленникам

Известно, что задержанные причастны к ряду имущественных преступлений. Это и вымогательство, и вооруженные разбойные нападения, квартирные кражи и лишение свободы с целью вымогательства несуществующих долгов.

После задержания по местам проживания фигурантов состоялись более 10 обысков. Там изъяли наркотики и другие вещественные доказательства ранее совершенных преступлений.

По фактам преступной деятельности полицейские открыли 6 уголовных производств за "разбой", "незаконное лишение свободы", "угон", "вымогательство" и "хулиганство". Меры предосторожности мужчинам уже избрали. Сейчас идет следствие.

Мужчинам объявили 5 статей / Фото Нацполиции

Стрельба в "Бухте моряка": что известно