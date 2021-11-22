Зустріч "кримінальних друзів": деталі стрілянини в ресторані Дніпра
Джерело:Нацполіція Дніпропетровщини
У ресторані Дніпра "Бухта моряка" сталася серйозна стрілянина. Її влаштувало злочинне угрупування з 9 осіб під час посиденьок. У результаті інциденту постраждала людина. Зловмисників вдалося затримати.
Поліцейські провели спеціальну операцію, до якої залучили працівників полку поліції особливого призначення. Відомо, що всі зловмисники раніше причетні щонайменше до 4 злочинів. Стрілянина сталася 18 листопада.
Зверніть увагу Кілька залпів поспіль: у ресторані Дніпра сталася стрілянина
Вилучили 7 пістолетів
Чоловіки пришли до закладу "Бухта моряка", щоб продумати план ймовірного злочину. Раптом між ними виник конфлікт, під час якого зловмисники вчинили стрілянину. Відомо, що чоловіки поранили людину, але в якому вона стані – не повідомляють.
У поліції розповіли, що всіх дев’ятьох зловмисників затримали при спробі втечі. Це – чоловіки віком від 20 до 35 років. Під час затримання у них вилучили 7 пістолетів. Поліцейські встановили, що організатором групи є 35-річний громадянин Вірменії, який перебував на території України нелегально.
Злочинне угрупування влаштувало стрілянину в Дніпрі / Фото Нацполіції
Що загрожує зловмисникам
Відомо, що затримані причетні до ряду майнових злочинів. Це і вимагання, і озброєні розбійні напади, квартирні крадіжки та позбавлення волі з метою вимагання неіснуючих боргів.
Після затримання за місцями мешкання фігурантів відбулися понад 10 обшуків. Там вилучили наркотики та інші речові докази раніше вчинених злочинів.
За фактами злочинної діяльності поліцейські відкрили 6 кримінальних проваджень за "розбій", "незаконне позбавлення волі", "крадіжку", "вимагання" та "хуліганство". Запобіжні заходи чоловікам вже обрали. Наразі триває слідство.
Чоловікам оголосили 5 статей / Фото Нацполіції
Стрілянина в "Бухті моряка": що відомо
- У Дніпрі у ресторані "Бухта моряка" лунали постріли. Очевидці кажуть, що там чули кілька залпів поспіль.
- Також вони розповідають, що біля закладу працювали поліцейські та швидка.
- Люди кажуть, що сам заклад закрили й нікого не впускали.
- У ЗМІ повідомляли, в ресторані "Бухта моряка" вчора проводилося затримання злочинців.