До сплаву кулі, що пронизує бійця ЗСУ, входять податки компаній, які не вийшли з РФ, – Стефанчук

Глава українського парламенту Руслан Стефанчук різко засудив діяльність тих компаній, які відмовляються виходити з ринку Росії на тлі її агресії проти України.

Руслан Стефанчук наголосив, що його позиція залишилася незмінною: статки, нажиті на крові та сльозах українських громадян, не принесуть нікому добробуту.

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Він переконаний, що всі міжнародні компанії, які досі працюють на території Росії, цілковито розуміють своє відношення до того, що відбувається в Україні.

Хочу нагадати: до сплаву кулі, яка пронизує серце українського патріота, входить, зокрема, частина податків іноземних компаній, які не вийшли з країни-агресора,

– пояснив глава українського парламенту.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з ринку країни-агресорки пішло чимало світових компаній. Однак і досі залишаються ті, що продовжують вести бізнес на крові українців. За дослідженням науковців Школи менеджменту Єльського університету, станом на 24 березня ситуація з міжнародними компаніями на ринку Росії така:

169 повністю відмовились від присутності на ринку країни-агресорки;

191 "тимчасово зупинила діяльність", втім готова при нагоді повернутись;

56 залишаються на ринку, але припиняють інвестиції у Росію;

30 не йдуть, але скорочують свої операції;

36 жодним чином не відреагували на події в Україні.



Компанії, які залишаються в Росії, фінансують війну / Інфографіка 24 каналу

Додамо, що чимало компаній вийшли з ринку Росії саме завдяки суспільному тиску. Тож варто не припиняти бойкотувати товари компаній, які обирають гроші, а не людські життя.

Як долучитися до бойкоту

Не купуйте товари та не користуйтеся послугами компаній, які продовжують заробляти криваві гроші на російському ринку;

Використовуйте соцмережі як платформу для поширення інформації про компанії, які залишилися в Росії. Не соромтеся тегати їхні офіційні сторінки чи навіть гендиректорів.

Якщо ви за кордоном, долучайтеся до акцій протесту під головними офісами компаній. Щоб долучитися, заповнюйте гугл-форму і вам надішлють всі деталі.

Якщо ви працюєте в одній з таких компаній, чиніть внутрішній тиск.

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