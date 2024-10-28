Замороження війни, Україна не в НАТО, тиск на Путіна: FT розкрила плани Трампа

Дональд Трамп та його кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс розробляють зовнішньополітичний план на випадок переобрання експрезидента США на пост глави Білого дому вдруге. Важливим для Трампа стане розв'язання питання закінчення війни проти України.

Зокрема, у вересні Венс окреслив ідею замороженого конфлікту з автономними регіонами по обидва боки демілітаризованої зони, а також залишення України поза НАТО. Про це пише видання Financial Times.

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Який план вибудовує Трамп для України та закінчення війни

Замороження війни в Україні

План, за словами одного довгострокового радника Трампа, може бути переосмисленням невдалих Мінських угод 2014 і 2015 років, які мали на меті покласти край бойовим діям на Сході України між українськими силами та сепаратистами, яких підтримує Москва. Ці договори окреслювали план, який зберігав територіальну цілісність України, водночас закріплюючи автономні регіони, але умови так і не були реалізовані чи виконані.



Цього разу, каже радник, будуть механізми примусу з наслідками за порушення угоди. Проте його мають охороняти європейські війська, а не сили НАТО чи миротворці ООН, стверджує він.

Є дві речі, на яких Америка наполягатиме. У нас не буде ні наших чоловіків, ні наших жінок у механізмі примусу. Ми не платимо за це. Європа за це розплачується,

– сказав радник Трампа.

Київ стверджує, що врегулювання без жорстких гарантій безпеки для України було б рівносильним капітуляції перед Путіним, оскільки це могло б дати російському лідеру перепочинок, щоб підготуватися до нового нападу.

Цей пункт також може призвести до розколу Європи, адже деякі члени НАТО можуть розійтися в думках щодо того, як реагувати, якщо Америка відступить.

Союзники Трампа своєю чергою стверджують, що "Україна програє війну", і тому наполягання на врегулюванні конфлікту таким чином є "морально правильним". Союзники Трампа також вважають, що членство в НАТО для України "не є варіантом зупинення конфлікту у короткостроковій перспективі".

Україна лишається поза НАТО

Фред Флейц, який працював у першій адміністрації Трампа, каже, що членство України в НАТО може бути скасовано на кілька років, щоб спонукати Росію до переговорів, якщо до влади прийде Трамп.

Ми заморожуємо конфлікт, Україна не поступається жодною територією, вони не відмовляються від своїх територіальних претензій, і ми ведемо переговори з розумінням того, що остаточної угоди, ймовірно, не буде, поки Путін "не піде зі сцени",

– говорить він.

Однак такий підхід не мав би єдиної підтримки всередині Республіканської партії.

Переговори з Владіміром Путіним

Стосовно того, як змусити Путіна йти на переговори, Флейц припускає, що Трамп може погрожувати російському президентові крахом економіки Росії, знизивши ціни на нафту і газ.

Президент чудово розуміє важелі впливу, і ми маємо величезні економічні важелі впливу на Росію,

– каже він.

Зокрема, Фред Флейц наголошує, що першим кроком було б замінення у світі постачання "дешевшої, чистішої американської нафти та газу" замість російського палива.

Саудівська Аравія, важливий союзник Трампа під час його першого терміну, за словами радника, не вітала б такий крок. Але люди, близькі до Трампа, наполягають, що це буде потужним економічним впливом на Путіна.

"Трамп показав, що знає, як залучити обидві сторони до столу. Він робив це постійно. Наступними будуть араби та ізраїльтяни, росіяни та українці", – сказав соратник Трампа Річард Гренелл.