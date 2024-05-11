Як забезпечити собі пенсію у розмірі 10 тисяч гривень: що для цього потрібно

11 травня 2024, 10:00
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Розмір пенсії за віком залежить від низки факторів. Зокрема, тривалості страхового стажу та розміру офіційної заробітної плати з якої вираховувались внески до Пенсійного фонду України.

Хто може отримувати пенсію у розмірі 10 тисяч гривень

Для того, аби у 2024 році отримувати 10 000 гривень пенсії щомісячно, потрібно мати заробітну плату удвічі більшу за середню – близько 27 094 гривні. Тут діє наступний алгоритм: чим більша в пенсіонера була зарплата, тим більшу пенсійну виплату можна очікувати в майбутньому.

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Цікаво!  За даними Пенсійного фонду, виплату у розмірі понад 10 000 гривень отримує трохи більше ніж 12% усіх пенсіонерів.

Річ у тім, що розмір пенсії встановлюється під час її призначення пенсії. У цьому випадку важливий не так набутий страховий стаж, як те, яким був розмір зарплати пенсіонера. Адже навіть пропрацювавши 40 років, проте з низьким рівнем заробітної плати, особа буде отримати таку ж невелику пенсію.

Як дізнатись розмір своєї пенсії в майбутньому?

У формулі розрахунку пенсії використовують заробітну плату за останні три роки за даними Пенсійного фонду, а не Держастату. Цю зарплату потрібно множити на відношення власної зарплати до середньої, далі множення на стаж у роках та на 1%.

Які розміри пенсії в Україні

Середній розмір пенсійних виплат, станом на кінець квітня становив 5 743,27 гривні. А пенсіонери, що працюють, отримували пенсію в середньому 6 094,28 гривні.

Водночас мінімальні гарантовані виплати у 2024 році є наступними:

  • пенсіонерам із недостатнім страховим стажем – 2 725 гривень, 
  • пенсіонерам віком 65 – 70 років зі стажем 30 – 35 років, які вже не працюють – 3 370 гривень,
  • пенсіонерам 70 – 80 років і стажем 30 – 35 років – 3 240 гривень, 
  • пенсіонерам віком понад 80 років і стажем 20 – 25 років – 3 370 гривень, 
  • пенсіонерам молодше 70 років і стажем 30-35 років - 2980 гривень.

Від чого залежить розмір пенсії в Україні?

В Україні розмір пенсії залежить від середньої заробітної плати в країні на момент виходу на пенсію, особистого коефіцієнту заробітної плати пенсіонера, який показує, наскільки офіційна зарплата пенсіонера була більшою, рівною або меншою за середню заробітну плату по країні, та коефіцієнту страхового стажу.
Автор: Катерина Добровольська