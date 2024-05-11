Як забезпечити собі пенсію у розмірі 10 тисяч гривень: що для цього потрібно

Розмір пенсії за віком залежить від низки факторів. Зокрема, тривалості страхового стажу та розміру офіційної заробітної плати з якої вираховувались внески до Пенсійного фонду України.

Хто може отримувати пенсію у розмірі 10 тисяч гривень

Для того, аби у 2024 році отримувати 10 000 гривень пенсії щомісячно, потрібно мати заробітну плату удвічі більшу за середню – близько 27 094 гривні. Тут діє наступний алгоритм: чим більша в пенсіонера була зарплата, тим більшу пенсійну виплату можна очікувати в майбутньому.

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За даними Пенсійного фонду, виплату у розмірі понад 10 000 гривень отримує трохи більше ніж 12% усіх пенсіонерів.

Річ у тім, що розмір пенсії встановлюється під час її призначення пенсії. У цьому випадку важливий не так набутий страховий стаж, як те, яким був розмір зарплати пенсіонера. Адже навіть пропрацювавши 40 років, проте з низьким рівнем заробітної плати, особа буде отримати таку ж невелику пенсію.

Як дізнатись розмір своєї пенсії в майбутньому? У формулі розрахунку пенсії використовують заробітну плату за останні три роки за даними Пенсійного фонду, а не Держастату. Цю зарплату потрібно множити на відношення власної зарплати до середньої, далі множення на стаж у роках та на 1%.

Які розміри пенсії в Україні

Середній розмір пенсійних виплат, станом на кінець квітня становив 5 743,27 гривні. А пенсіонери, що працюють, отримували пенсію в середньому 6 094,28 гривні.

Водночас мінімальні гарантовані виплати у 2024 році є наступними:

пенсіонерам із недостатнім страховим стажем – 2 725 гривень,

пенсіонерам віком 65 – 70 років зі стажем 30 – 35 років, які вже не працюють – 3 370 гривень,

пенсіонерам 70 – 80 років і стажем 30 – 35 років – 3 240 гривень,

пенсіонерам віком понад 80 років і стажем 20 – 25 років – 3 370 гривень,

пенсіонерам молодше 70 років і стажем 30-35 років - 2980 гривень.