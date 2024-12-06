Пенсії українців зростуть: на коли прогнозують підвищення

У березні 2025 року в Україні планується проведення індексації пенсій, а всі соціальні виплати будуть збережені в повному обсязі. Це передбачено Державним бюджетом на 2025 рік, який нещодавно підписав президент Володимир Зеленський.

Підвищення пенсій у бюджеті

Бюджет на 2025 рік значною мірою схожий на бюджет 2024 року, адже основний акцент залишається на фінансуванні оборонного сектору, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "РБК-Україна".

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Про це повідомила голова парламентського комітету з питань державного управління, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Зауважте! За її словами, витрати на забезпечення Збройних Сил України покриваються виключно коштом податків українського бізнесу. Міжнародні партнери майже не спрямовують кошти на ці цілі.

Вона також спростувала заяви щодо рекордного підвищення податків. Вона зазначила, що за рівнем оподаткування Україна не займає перші місця в порівнянні з країнами Європейського Союзу.

Олена Шуляк Голова парламентського комітету з питань державного управління Підвищення податків – не популярний крок. Він може не подобатись бізнесу, він може не подобатись і працівникам, тому що там є певне підвищення військового збору, але я не знаю іншої альтернативи, яким чином воюючій країні підтримувати її оборону.

Соціальні витрати у пріоритеті

Шуляк також підкреслила, що у бюджеті на 2025 рік, як і раніше, другим пріоритетом залишаються соціальні витрати. У зв’язку з цим у березні заплановано чергову індексацію пенсій, як це робилося в попередні три роки – у 2024, 2023 та 2022 роках.

Попри виклики, спричинені повномасштабним вторгненням, соціальні виплати й підтримка пенсіонерів залишаються у центрі уваги українського уряду. Всі соціальні зобов’язання будуть виконані, а пенсії — проіндексовані. Вона назвала це принципово важливим кроком.

Зауважте! Шуляк також нагадала, що у бюджеті на 2025 рік передбачено збільшення видатків на оборону, які перевищать 2,2 трильйона гривень, що становить понад 26% від ВВП. Значну частину цих коштів спрямовано на підтримку ветеранів війни.