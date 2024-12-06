Повышение пенсий в бюджете

Бюджет на 2025 год в значительной степени похож на бюджет 2024 года, ведь основной акцент остается на финансировании оборонного сектора, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "РБК-Украина".

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Об этом сообщила глава парламентского комитета по вопросам государственного управления, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Заметьте! По ее словам, расходы на обеспечение Вооруженных сил Украины покрываются исключительно за счет налогов украинского бизнеса. Международные партнеры почти не направляют средства на эти цели.

Она также опровергла заявления о рекордном повышении налогов. Она отметила, что по уровню налогообложения Украина не занимает первые места по сравнению со странами Европейского Союза.

Елена Шуляк Председатель парламентского комитета по вопросам государственного управления Повышение налогов – не популярный шаг. Он может не нравиться бизнесу, он может не нравиться и работникам, потому что там есть определенное повышение военного сбора, но я не знаю другой альтернативы, каким образом воюющей стране поддерживать ее оборону.

Социальные расходы в приоритете

Шуляк также подчеркнула, что в бюджете на 2025 год, по-прежнему, вторым приоритетом остаются социальные расходы. В связи с этим в марте запланирована очередная индексация пенсий, как это делалось в предыдущие три года – в 2024, 2023 и 2022 годах.

Несмотря на вызовы, вызванные полномасштабным вторжением, социальные выплаты и поддержка пенсионеров остаются в центре внимания украинского правительства. Все социальные обязательства будут выполнены, а пенсии - проиндексированы. Она назвала это принципиально важным шагом.

Заметьте! Шуляк также напомнила, что в бюджете на 2025 год предусмотрено увеличение расходов на оборону, которые превысят 2,2 триллиона гривен, что составляет более 26% от ВВП. Значительная часть этих средств направлена на поддержку ветеранов войны.