Какая средняя зарплата в госорганах

В октябре 2024 года средняя зарплата в госорганах достигла 57,5 тысяч гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина.

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По данным ПФУ, в сентябре средняя зарплата составляла 18 тысяч гривен. Итак, зарплата чиновников более чем в три раза превышает средний уровень по Украине.

Заметьте! С начала года зарплата чиновников выросла на 49%, увеличившись с 38,6 тысячи гривен до текущих показателей.

Лидерами по уровню зарплат являются следующие органы:

Антимонопольный комитет , где средняя заработная плата работников составляет 113,7 тысячи гривен. Всего в комитете работает 270 человек, а зарплата руководства одна из самых высоких - 218,4 тысячи гривен.

, где средняя заработная плата работников составляет 113,7 тысячи гривен. Всего в комитете работает 270 человек, а зарплата руководства одна из самых высоких - 218,4 тысячи гривен. У Министерстве цифровой трансформации средняя зарплата составляет 88,5 тысяч гривен, при численности 198 человек.

средняя зарплата составляет 88,5 тысяч гривен, при численности 198 человек. Третье место занимает Государственное агентство развития туризма, где средний доход работников составляет 87,7 тысяч гривен, а численность персонала - 22 человека.

где средний доход работников составляет 87,7 тысяч гривен, а численность персонала - 22 человека. У Секретариате Кабинета Министров средняя зарплата составляет 67,3 тысячи гривен, а общее количество работников, которые получают зарплату, - 680 человек. Руководству выплачивают 103,4 тысячи гривен.