Яка середня зарплата у держорганах
У жовтні 2024 року середня зарплата в держорганах досягла 57,5 тисячі гривень, повідомляє 24 Канал з посилання на дані Мінфіну.
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За даними ПФУ, у вересні середня зарплата складала 18 тисяч гривень. Отже, зарплата чиновників більш ніж у три рази перевищує середній рівень по Україні.
Зауважте! З початку року зарплата чиновників зросла на 49%, збільшившись з 38,6 тисячі гривень до поточних показників.
Лідерами за рівнем зарплат є наступні органи:
- Антимонопольний комітет, де середня заробітна плата працівників становить 113,7 тисячі гривень. Всього в комітеті працює 270 осіб, а зарплата керівництва одна з найвищих — 218,4 тисячі гривень.
- У Міністерстві цифрової трансформації середня зарплата складає 88,5 тисяч гривень, при чисельності 198 осіб.
- Третє місце займає Державне агентство розвитку туризму, де середній дохід працівників становить 87,7 тисячі гривень, а чисельність персоналу — 22 особи.
- У Секретаріаті Кабінету Міністрів середня зарплата складає 67,3 тисячі гривень, а загальна кількість працівників, які отримують зарплату, — 680 осіб. Керівництву виплачують 103,4 тисячі гривень.