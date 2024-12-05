Кто в Украине может выходить на пенсию раньше

Снижение пенсионного возраста распространяется, в частности, на работников сельского хозяйства, водителей городского транспорта, работниц текстильных предприятий и других категорий. Такие льготы определены статьей 114 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Впрочем, все указанные виды досрочных пенсий рассчитываются на общих основаниях, в зависимости от общего стажа и зарплаты человека. А именно, речь идет о:

Трактористы и доярки

Мужчины, которые работают трактористами и занимаются сельскохозяйственным производством, могут получить пенсию в 55 лет при наличии 30 лет стажа, из которых 20 лет – на соответствующей работе. В то же время женщины, которые работают трактористками, машинистками строительных машин или доярками, могут выйти на пенсию в 55 лет, имея 25 лет стажа (для трактористок – 15 лет на работе) и выполняя нормы обслуживания, которые должно установить предприятие.

Работники текстильного производства

Женщины, занятые на текстильном производстве (на станках и машинах), могут выйти на пенсию в 55 лет, имея не менее 20 лет стажа на указанных работах. Есть специальный перечень профессий, утвержденный правительством.

Многодетные женщины

Женщины, которые работают в сельском хозяйстве и воспитали пять и более детей до 14 лет, могут получить пенсию независимо от возраста.

Водители

Водители городского транспорта и тяжеловесных автомобилей имеют право на досрочную пенсию в 55 лет, если имеют соответствующий стаж: для мужчин – 30 лет общего стажа, из которых 12,5 лет – на указанной работе, для женщин – 25 лет, из которых 10 лет – на той же работе.

Обратите внимание! Перечень категорий граждан, которые имеют право на досрочную пенсию, не ограничивается только упомянутыми случаями. Льготные условия также распространяются на родителей детей с инвалидностью или орфанными заболеваниями, родителей и супругов погибших участников боевых действий, лиц, уволенных за полтора года до достижения пенсионного возраста, а также другие категории граждан.