Яка буде пенсія, якщо є 40 років стажу

Багатьох українців цікавить питання, які пенсійні виплати їх очікують за наявності повного страхового стажу. Втім, на розмір пенсії впливають також інші фактори.

Яка пенсія, якщо є 40 років стажу

Згідно з українським законодавством, громадяни з 40-річним страховим стажем мають право на пенсію за віком. Основними факторами, які визначають розмір пенсії, є тривалість стажу та рівень заробітної плати, з якої здійснювалися страхові внески.

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Пенсія обчислюється за допомогою формули, що враховує коефіцієнт заробітку та кількість років стажу. Тобто, чим довший стаж і вища офіційна зарплата, тим більша сума пенсії.

Цікаво! Також на розмір пенсії можуть впливати додаткові виплати або надбавки. Наприклад, ті, хто працював у важких або небезпечних умовах, можуть отримати право на пільгову пенсію чи додаткові виплати.

Таким чином, щоб дізнатися яка буде пенсія саме у вашому випадкові, можна скористатися пенсійним калькулятором. Відтак, треба увійти в персональний кабінет на порталі Пенсійного фонду України, і далі: