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4 вересня, 14:33
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Санкційна солідарність у дії: країна НАТО заборонила судну Росії потрапити у свій порт

Валерія Моргун

У суботу, 29 серпня, Республіка Албанія заборонила нафтовому танкеру HANUMAN заходити до порту Дуррес. Річ у тім, що раніше ГУР ідентифікувало судно як приналежне до тіньового флоту Росії.

Що відомо про танкер HANUMAN

Судно, зокрема, тривалий час перебуває під пильним моніторингом української воєнної розвідки, про що повідомили в Головному управлінні розвідки.

Танкер внесли до бази даних порталу War&Sanctions як активного фігуранта російського тіньового флоту ще на початку року – 26 січня.

Використовуючи високоризиковані та оманливі практики судноплавства, такі судна допомагають Кремлю обходити міжнародні санкції та спрямовувати прибутки від продажу нафти на підживлення своєї воєнної машини,
– йдеться у повідомленні.

Наголошується, що судна становлять небезпеку для міжнародного судноплавства та екології цілих регіонів:

  • вони вимикають трекери;
  • здійснюють небезпечні маневри;
  • здебільшого не відповідають сучасним екологічним нормам.

З початку 2025 року танкер вивіз на експорт щонайменше 452 тисячі тонн російського палива. Маршрути судна пролягали з порту Новоросійськ до Туреччини, Сенегалу, ОАЕ, а також до перевантажувального району поблизу італійського міста Аугуста. А логістичним забезпеченням займалася російська компанія ООО "Альтопрае Марин" із того ж Новоросійська.

  • Структура заснована та керується одним із топ-менеджерів російського олігарха Гєннадія Тімчєнка  – людини, яка наближена до Путіна.
  • Компанія обслуговує танкери тіньового флоту, зокрема EVENTIN та CORDELIA MOON.
  • Відомо також, що ООО "Альтопрае Марин" із Новоросійська задіяна в операціях суден, які належать компанії ООО "Роузвуд Шиппинг" Оксани Марченко.

Рішення Албанії не допустити HANUMAN до свого порту – важливе свідчення міжнародної санкційної солідарності,
– підкреслили у ГУР.

Так поступово Москва втрачає можливості використовувати морські торгівельні маршрути для обходу санкцій.

Нагадаємо, що Євросоюз вже готує нові санкції проти Росії. Зокрема, проти тіньового флоту країни.

А Кремль продовжує збільшувати кількість танкерів. Таким чином країна-агресорка прагне збільшити прибутки від скрапленого газу.

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