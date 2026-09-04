Санкційна солідарність у дії: країна НАТО заборонила судну Росії потрапити у свій порт
У суботу, 29 серпня, Республіка Албанія заборонила нафтовому танкеру HANUMAN заходити до порту Дуррес. Річ у тім, що раніше ГУР ідентифікувало судно як приналежне до тіньового флоту Росії.
Що відомо про танкер HANUMAN
Судно, зокрема, тривалий час перебуває під пильним моніторингом української воєнної розвідки, про що повідомили в Головному управлінні розвідки.
Танкер внесли до бази даних порталу War&Sanctions як активного фігуранта російського тіньового флоту ще на початку року – 26 січня.
Використовуючи високоризиковані та оманливі практики судноплавства, такі судна допомагають Кремлю обходити міжнародні санкції та спрямовувати прибутки від продажу нафти на підживлення своєї воєнної машини,
– йдеться у повідомленні.
Наголошується, що судна становлять небезпеку для міжнародного судноплавства та екології цілих регіонів:
- вони вимикають трекери;
- здійснюють небезпечні маневри;
- здебільшого не відповідають сучасним екологічним нормам.
З початку 2025 року танкер вивіз на експорт щонайменше 452 тисячі тонн російського палива. Маршрути судна пролягали з порту Новоросійськ до Туреччини, Сенегалу, ОАЕ, а також до перевантажувального району поблизу італійського міста Аугуста. А логістичним забезпеченням займалася російська компанія ООО "Альтопрае Марин" із того ж Новоросійська.
- Структура заснована та керується одним із топ-менеджерів російського олігарха Гєннадія Тімчєнка – людини, яка наближена до Путіна.
- Компанія обслуговує танкери тіньового флоту, зокрема EVENTIN та CORDELIA MOON.
- Відомо також, що ООО "Альтопрае Марин" із Новоросійська задіяна в операціях суден, які належать компанії ООО "Роузвуд Шиппинг" Оксани Марченко.
Рішення Албанії не допустити HANUMAN до свого порту – важливе свідчення міжнародної санкційної солідарності,
– підкреслили у ГУР.
Так поступово Москва втрачає можливості використовувати морські торгівельні маршрути для обходу санкцій.
Нагадаємо, що Євросоюз вже готує нові санкції проти Росії. Зокрема, проти тіньового флоту країни.
А Кремль продовжує збільшувати кількість танкерів. Таким чином країна-агресорка прагне збільшити прибутки від скрапленого газу.