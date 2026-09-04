Що відомо про танкер HANUMAN

Судно, зокрема, тривалий час перебуває під пильним моніторингом української воєнної розвідки, про що повідомили в Головному управлінні розвідки.

Танкер внесли до бази даних порталу War&Sanctions як активного фігуранта російського тіньового флоту ще на початку року – 26 січня.

Використовуючи високоризиковані та оманливі практики судноплавства, такі судна допомагають Кремлю обходити міжнародні санкції та спрямовувати прибутки від продажу нафти на підживлення своєї воєнної машини,

– йдеться у повідомленні.

Наголошується, що судна становлять небезпеку для міжнародного судноплавства та екології цілих регіонів:

вони вимикають трекери;

здійснюють небезпечні маневри;

здебільшого не відповідають сучасним екологічним нормам.

З початку 2025 року танкер вивіз на експорт щонайменше 452 тисячі тонн російського палива. Маршрути судна пролягали з порту Новоросійськ до Туреччини, Сенегалу, ОАЕ, а також до перевантажувального району поблизу італійського міста Аугуста. А логістичним забезпеченням займалася російська компанія ООО "Альтопрае Марин" із того ж Новоросійська.

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Структура заснована та керується одним із топ-менеджерів російського олігарха Гєннадія Тімчєнка – людини, яка наближена до Путіна.

Компанія обслуговує танкери тіньового флоту, зокрема EVENTIN та CORDELIA MOON.

Відомо також, що ООО "Альтопрае Марин" із Новоросійська задіяна в операціях суден, які належать компанії ООО "Роузвуд Шиппинг" Оксани Марченко.

Рішення Албанії не допустити HANUMAN до свого порту – важливе свідчення міжнародної санкційної солідарності,

– підкреслили у ГУР.

Так поступово Москва втрачає можливості використовувати морські торгівельні маршрути для обходу санкцій.

Нагадаємо, що Євросоюз вже готує нові санкції проти Росії. Зокрема, проти тіньового флоту країни.

А Кремль продовжує збільшувати кількість танкерів. Таким чином країна-агресорка прагне збільшити прибутки від скрапленого газу.