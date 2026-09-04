Что известно о танкере "HANUMAN"

Судно, в частности, длительное время находится под пристальным наблюдением украинской военной разведки, что сообщили в Главном управлении разведки.

Танкер был внесен в базу данных портала War&Sanctions как активный фигурант российского теневого флота еще в начале года – 26 января.

Используя высокорискованные и обманчивые практики судоходства, такие суда помогают Кремлю обходить международные санкции и направлять доходы от продажи нефти на подпитку своей военной машины,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что суда представляют опасность для международного судоходства и экологии целых регионов:

они отключают трекеры;

совершают опасные маневры;

в большинстве случаев не соответствуют современным экологическим нормам.

С начала 2025 года танкер вывез на экспорт не менее 452 тысяч тонн российского топлива. Маршруты судна пролегали из порта Новороссийска в Турцию, Сенегал, ОАЭ, а также в перевалочный район вблизи итальянского города Аугуста. А логистическим обеспечением занималась российская компания ООО "Альтопрае Марин" из того же Новороссийска.

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Компания основана и управляется одним из топ-менеджеров российского олигарха Геннадия Тимченко – человека, близкого к Путину.

Компания обслуживает танкеры теневого флота, в частности EVENTIN и CORDELIA MOON.

Известно также, что ООО "Альтопрае Марин" из Новороссийска задействована в операциях судов, принадлежащих компании ООО "Роузвуд Шиппинг" Оксаны Марченко.

Решение Албании не допустить HANUMAN в свой порт – важное свидетельство международной санкционной солидарности,

– подчеркнули в ГУР.

Так, Москва постепенно теряет возможности использовать морские торговые маршруты для обхода санкций.

Напомним, что Евросоюз уже готовит новые санкции против России. В частности, против теневого флота страны.

А Кремль продолжает увеличивать количество танкеров. Таким образом страна-агрессор стремится увеличить доходы от сжиженного газа.