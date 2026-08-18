"Розслідування буде доведено до кінця": в АРМА заявили, що зазнали хакерської атаки

Сервери АРМА зазнали несанкціонованого втручання. Зокрема, воно має ознаки хакерської атаки. Це відбулося напередодні заврешення терміну подання заявок на участь у конкурсі з відбору управителя активів, підконтрольних Михайлу Фрідману.

Що відомо про хакерську атаку на АРМА

Попри чинну ситуацію, конкурс з відбору управителя активів IDS Ukraine відбудеться у строки, про що йдеться на сайті АРМА.

Ще з весни в Агентстві з розшуку та менеджменту активів почали фіксувати ознаки незаконного втручання у процеси, пов’язані з роботою Агентства, зокрема несанкціонований доступ до Реєстру посадових осіб.

За цими фактами розпочато ширше розслідування НАБУ.

Водночас обставини останніх подій, зокрема хакерської атаки, розслідуються СБУ.

А фахівці та правоохоронці аналізують ще й послідовність подій навколо конкурсу IDS Ukraine.

Слід додати, що подібне вже відбувалося цієї весни, коли відбулися спроби втручання та зламу. Крім того, вони супроводжувалися інформаційними хвилями, а також активізацією запитів з боку окремих медіа та народних депутатів

Наголошується, що АРМА є незалежним та самостійним органом державної влади та керується виключно законом і інтересами України, а не інтересами приватних осіб чи бізнес-груп. У зв'язку з цим, будь-які спроби незаконного впливу на роботу Агентства отримуватимуть жорстку правову відповідь.

Розслідування буде доведено до кінця. Остаточні висновки щодо організаторів, замовників та виконавців атаки має встановити слідство. Але ні кібератаки, ні інформаційні кампанії, ні політичний тиск не змусять АРМА відступити від виконання закону,

– заявила тимчасово виконувач обов'язків Голови АРМА Ярослава Максименко.

Спроби зовнішнього втручання не вплинуть на проведення конкурсу.

Нагадаємо, що ще весною стало відомо, що активи групи IDS Україна перевиставлять на конкурс. А попередній набір було скасовано через технічні скарги.

Водночас хакерські атаки вже відбувалися раніше. Хакери з Росії зламали понад 170 електронних поштових скриньок працівників правоохоронних органів України, зокрема АРМА.