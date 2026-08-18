Что известно о хакерской атаке на АРМА

Несмотря на сложившуюся ситуацию, конкурс по отбору управляющего активами IDS Ukraine состоится в установленные сроки, что говорится на сайте АРМА.

Еще с весны в Агентстве по розыску и управлению активами начали фиксировать признаки незаконноговмешательства в процессы, связанные с работой Агентства, в частности несанкционированный доступ к Реестру должностных лиц.

По этим фактам начато более широкое расследование НАБУ.

В то же время обстоятельства последних событий, в частности хакерской атаки, расследуются СБУ.

А специалисты и правоохранители анализируют также последовательность событий вокруг конкурса IDS Ukraine.

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Следует добавить, что подобное уже происходило этой весной, когда имели место попытки вмешательства и взлома. Кроме того, они сопровождались информационными волнами, а также активизацией запросов со стороны отдельных СМИ и народных депутатов

Подчеркивается, что АРМА является независимым и самостоятельным органом государственной власти и руководствуется исключительно законом и интересами Украины, а не интересами частных лиц или бизнес-групп. В связи с этим любые попытки незаконного влияния на работу Агентства будут встречать жесткий правовой ответ.

Расследование будет доведено до конца. Окончательные выводы относительно организаторов, заказчиков и исполнителей атаки должно установить следствие. Но ни кибератаки, ни информационные кампании, ни политическое давление не заставят АРМА отступить от исполнения закона,

– заявила временно исполняющая обязанности председателя АРМА Ярослава Максименко.

Попытки внешнего вмешательства не повлияют на проведение конкурса.

Напомним, что еще весной стало известно, что активы группы IDS Украина будут вновь выставлены на конкурс. А предыдущий набор был отменен из-за технических неисправностей.

В то же время хакерские атаки уже происходили ранее. Хакеры из России взломали более 170 электронных почтовых ящиков сотрудников правоохранительных органов Украины, в частности АРМА.