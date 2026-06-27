За что арестовали криптоактивы

Они находились на виртуальных кошельках, подконтрольных члену международной хакерской группировки. Подробности рассказал генеральный прокурор Руслан Кравченко.

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Мошенники совершали кибератаки на граждан и компании в Европе и США, похищали конфиденциальные данные и вымогали выкуп за них, а полученные средства легализовали в Украине через покупку недвижимости, автомобилей и другого дорогостоящего имущества.

Следствие оценивает общий ущерб от деятельности группировки ориентировочно в более чем 100 миллионов долларов.

В рамках расследования правоохранители задержали четырех фигурантов, среди которых – и предполагаемый организатор преступной группы. В настоящее время все они находятся под стражей, а среди арестованных активов на сумму более 11,1 миллиона долларов США:

жилые дома, квартиры, а также автомобили;

1 миллион долларов наличными;

виртуальные активы на сумму более 8,3 миллиона долларов.

Раскрыта международная хакерская группа: смотрите фото

Напомним, ранее украинские правоохранители совместно с латвийскими коллегами раскрыли ещё одну мошенническую схему, жертвами которой стали граждане ЕС. Злоумышленники звонили людям, которые ранее уже потеряли деньги из-за псевдоинвестиционных платформ, и предлагали помощь в возврате средств.

Под видом "верификации" они получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших, оформляли на них кредиты и переводили деньги на подконтрольные счета и криптокошельки.