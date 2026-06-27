За що арештували криптоактиви

Вони перебували на підконтрольних члену міжнародного хакерського угруповання віртуальних гаманцях. Деталі розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко.

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Шахраї здійснювали кібератаки на громадян і компанії в Європі та США, викрадали конфіденційні дані та вимагали викуп за них, а отримані кошти легалізовували в Україні через купівлю нерухомості, автомобілів та іншого дорогого майна.

Слідство оцінює загальні збитки від діяльності угруповання орієнтовно в понад 100 мільйонів доларів.

У межах розслідування правоохоронці затримали чотирьох учасників фігурантів, серед них – і ймовірного організатора злочинної групи. Наразі всі вони перебувають під вартою, а серед арештованих активів на понад 11,1 мільйона доларів США:

житлові будинки, квартири, а також автомобілі;

1 мільйон доларів готівкою;

віртуальні активи в еквіваленті понад 8,3 мільйона доларів.

Викрито міжнародну хакерську групу: дивіться фото

Нагадаємо, раніше українські правоохоронці спільно з латвійськими колегами викрили ще одну шахрайську схему, жертвами якої стали громадяни ЄС. Зловмисники телефонували людям, які раніше вже втратили гроші через псевдоінвестиційні платформи, та пропонували допомогу з поверненням коштів.

Під виглядом "верифікації" вони отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих, оформлювали на них кредити та переводили гроші на підконтрольні рахунки й криптогаманці.