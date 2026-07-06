Десятки спроб вивезти пальне: Казахстан різко посилив перевірки на кордоні

За останні дві доби Казахстан припинив понад 60 спроб незаконного вивезення пального через державний кордон. Влада запевняє, що внутрішній ринок забезпечений ресурсами, а нафтопереробні заводи працюють у штатному режимі.

На кордоні Казахстану зупинили десятки спроб незаконного вивезення пального

Уряд Казахстану повідомив, що лише за останні дві доби прикордонники та мобільні групи припинили 61 спробу незаконного вивезення пального за межі країни, повідомили в прес-службі уряду. За словами віцеміністра фінансів Єржана Біржанова, мобільні групи цілодобово патрулюють прикордонні райони та перевіряють автоцистерни, бензовози й інший транспорт.

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За два дні на пунктах пропуску вдалося запобігти незаконному переміщенню понад трьох тонн паливно-мастильних матеріалів, які перевозили у додаткових баках та каністрах.

Міністр внутрішніх справ Єржан Саденов повідомив, що від початку 2026 року на автомобільних пунктах пропуску вже припинили 593 спроби незаконного вивезення нафтопродуктів загальним обсягом понад 40 тисяч літрів. За даними уряду, окремі водії навіть встановлювали приховані паливні баки, яких не передбачає заводська конструкція транспортних засобів.

Що відомо про ситуацію на паливному ринку

Міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов запевнив, що внутрішній ринок пального працює стабільно. За його словами, всі нафтопереробні заводи функціонують у штатному режимі, а запасів бензину, дизельного та авіаційного палива достатньо для повного забезпечення внутрішнього попиту.

Водночас ситуація привернула увагу після повідомлення Reuters про те, що Росія на тлі дефіциту пального, який виник після ударів по нафтовій інфраструктурі, нібито домовилася про постачання пального з Казахстану. Уже наступного дня Ерлан Аккенженов заявив, що російська сторона не зверталася до Астани з офіційним проханням щодо таких поставок.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що посилення контролю на кордоні свідчить про прагнення Казахстану захистити власний паливний ринок від нелегального експорту. Водночас зростання уваги до руху нафтопродуктів у регіоні відображає загальне посилення ризиків на паливних ринках через проблеми з постачанням і логістикою в сусідніх країнах.

Раніше ми розповідали, що через дефіцит бензину росіяни не можуть заправити автомобілі, навіть відстоявши кілометрові черги на АЗС. Тому жителям Забайкалля вже почали пропонувати купувати бензин в Китаї.