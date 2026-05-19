Третю добу під атаками: ворог поцілив у критичне обладнання Нафтогазу

Росія не полишає спроб пошкодити газову інфраструктуру України. Вже третю добу поспіль ворог б'є по газовій інфраструктурі Нафтогазу у Чернігівській області.

Які наслідки атаки на інфраструктуру?

Вранці у вівторок, 19 травня, російська армія завдала масованих ударів одразу по кількох газових об'єктах компанії на Чернігівщині, повідомили в NaftogazUA.

Ворог поцілив дронами на території виробничих обʼєктів. Внаслідок влучань руйнувань зазнало критично важливе обладнання.

Однак працівники Нафтогазу під час атаки не постраждали.

Персонал одного з атакованих обʼєктів евакуювали, постраждалих нема,

– розповіли в компанії.

На місці атаки працюють аварійно-рятувальні служби. Нафтогаз поки що не називає масштаби пошкоджень, поки наслідки ударів по об'єктах уточнюють.

Які ще об'єкти опинилися під атакою?

Однак постраждала газова інфраструктура не лише на Чернігівщині. Вдень 18 травня та в ніч на 19 травня ворог спрямував балістичні ракети на об'єкти Нафтогазу на Дніпропетровщині.

Також окупанти майже безперервно завдавали ударів безпілотниками по активах компанії в регіоні. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Є пошкодження та руйнування. Оцінити їхній масштаб можна буде лише після відбою тривоги. Найголовніше — станом на цю хвилину персонал атакованих об’єктів не постраждав,

– повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.

А кількома днями раніше, вдень 13 травня, російська армія обстріляла інфраструктуру Нафтогазу одразу в кількох регіонах України.

У Харківській області російський дрон поцілив в один із газовидобувних активів.

У Житомирській області під ударом опинився виробничий об'єкт, після атаки на ньому виникла пожежа.

Однак під час тих обстрілів ніхто зі співробітників Нафтогазу не постраждав.

Нагадаємо! 13 травня Росія здійснила одну й наймасованіших та найдовших атак на Україну. Обстріляла не лише газову інфраструктуру, але й Укрзалізницю та житлові будинки. Кілька десятків людей постраждало, шестеро загинули, в тому числі діти. У коментарі 24 Каналу авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив, що ворог довго і серйозно готувався до цієї атаки із застосуванням великої кількості дронів-камікадзе.

Які наслідки попередніх атак на об'єкти Нафтогазу?

Інфраструктура Нафтогазу вже не вперше опиняється під російськими ударами. Раніше, у ніч на 5 травня, ворог здійснив масовану атаку на газовидобувні об’єкти компанії в Полтавській та Харківській областях.

Унаслідок того обстрілу загинули троє газовиків та двоє рятувальників. Відомо, що надзвичайники прибули на об’єкт у Полтавській області після атаки дрона та розпочали ліквідацію пожежі вже після завершення повітряної тривоги. Однак у цей момент російські війська завдали повторного удару по об’єкту чотирма ракетами.

Згодом стало відомо про ще одну жертву тієї атаки. 16 травня у лікарні помер 59-річний машиніст холодильних установок Нафтогазу, який зазнав тяжких поранень під час обстрілу в ніч проти 5 травня на Полтавщині. Лікарі тривалий час боролися за його життя, проводили численні операції, однак отримані травми виявилися несумісними з життям.