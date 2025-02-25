Усе палає: які наслідки атаки українських безпілотників на російські НПЗ 24 лютого

Україна продовжує атакувати НПЗ Росії. В ніч з 24 на 25 лютого під ударом опинився Рязанський нафтопереробний завод.

Яку атаку здійснила Україна

Рязанський НПЗ призупинив роботу щонайменше на декілька днів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Дію антиросійських санкцій вже не спинити: опозиціонер назвав 2 причини, чому це можливо

Нагадаємо! Україна регулярно атакує Рязанський НПЗ. Зараз потужність цього заводу – 17,1 мільйона тонн на рік. Це один з найбільших НПЗ у Росії.

Тимчасове припинення роботи – це наслідок атаки українських безпілотників. Імовірно, протягом декількох днів, завдяки ремонту, завод зможе частково відновитися.

Українські військові заявили, що в понеділок деякі з їхніх безпілотників влучили в Рязанський нафтопереробний завод протягом ночі, причому щонайменше п’ять вибухів сталися поблизу нього,

– йдеться у повідомленні Reuters.

Через дронову атаку загорілася головна установка перегонки сирої сировини CDU-6. Завод був вимушений зупинити переробку нафти повністю.