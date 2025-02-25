Какую атаку осуществила Украина
Рязанский НПЗ приостановил работу минимум на несколько дней, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Напомним! Украина регулярно атакует Рязанский НПЗ. Сейчас мощность этого завода – 17,1 миллиона тонн в год. Это один из крупнейших НПЗ в России.
Временное прекращение работы – это следствие атаки украинских беспилотников. Предположительно, в течение нескольких дней, благодаря ремонту, завод сможет частично восстановиться.
Украинские военные заявили, что в понедельник некоторые из их беспилотников попали в Рязанский нефтеперерабатывающий завод в течение ночи, причем по меньшей мере пять взрывов произошли вблизи него,
– говорится в сообщении Reuters.
Из-за дроновой атаки загорелась главная установка перегонки сырого сырья CDU-6. Завод был вынужден остановить переработку нефти полностью.
Какова мощность установки CDU-6?
По данным Reuters, установка CDU-6 имеет мощность – 170 тысяч баррелей нефти в сутки. Это ориентировочно 48% от мощностей Рязанского НПЗ.