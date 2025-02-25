Какую атаку осуществила Украина

Рязанский НПЗ приостановил работу минимум на несколько дней, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Напомним! Украина регулярно атакует Рязанский НПЗ. Сейчас мощность этого завода – 17,1 миллиона тонн в год. Это один из крупнейших НПЗ в России.

Временное прекращение работы – это следствие атаки украинских беспилотников. Предположительно, в течение нескольких дней, благодаря ремонту, завод сможет частично восстановиться.

Украинские военные заявили, что в понедельник некоторые из их беспилотников попали в Рязанский нефтеперерабатывающий завод в течение ночи, причем по меньшей мере пять взрывов произошли вблизи него,

– говорится в сообщении Reuters.

Из-за дроновой атаки загорелась главная установка перегонки сырого сырья CDU-6. Завод был вынужден остановить переработку нефти полностью.