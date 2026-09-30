Приміщення зазнало значних руйнувань: росіяни знову атакували ТЦ на Сумщині

У середу, 30 вересня, російські війська здійснили атаку на Сумську область. Внаслідок удару ворога постраждав будівельний гіпермаркет мережі "Рона" у місті Ромни.

Що відомо про російську атаку на ТЦ у Сумській області

Виникла пожежа, приміщення зазнало значних руйнувань, про що повідомила очільниця Роменської РВА Валентина Назаренко.

Вона повідомила, що 30 вересня ворог атакував реактивним дроном районний центр поціливши в торговельний центр.

На щастя, люди не постраждали. Дякую за професійну та оперативну роботу – пожежникам, які приборкали займання та не допустили поширення вогню, а також вибухотехнікам, які працювали на місці події та забезпечували безпеку людей,

– написала Назаренко.

Очільниця Роменської РВА наголосила: не слід нехтувати сигналами повітряної тривоги, а під час небезпеки варто уникати місць масового скупчення людей.

Не наближайтеся до місць влучань, уламків чи підозрілих предметів – їхнє переміщення може бути смертельно небезпечним. Бережіть себе. Дотримання простих правил під час атаки може врятувати життя,

– підсумувала Валентина Назаренко.

Зокрема, про атаку писали у медіа "Суспільне". Удар, згідно з інформацією, відбувся вранці середи.

Нагадаємо, що це вже не вперше росіяни атакують ТЦ у регіоні. У вересня ворог двічі вдарив по ТРЦ "Мануфактура" у Сумах.

Зокрема, міжнародна мережа JYSK призупинила роботу своїх магазинів у "Мануфактурі". Так само, як і у Запорізькому "Амсторі".