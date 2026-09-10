Що відомо про атаку на ТЦ у Сумах
Реактивний БпЛА влучив у будівлю торгівельного центру, який після вчорашнього обстрілу зачинився для відновлювальних робіт, про що повідомив керівник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
Згідно з його словами, удар спричинив загорання, яке локалізовується в умовах повторних загроз.
- Попередньо інформація про потерпілих не надходила.
- Зокрема, наслідки пошкоджень уточнюються.
Нагадаємо, що голова Сумської ОДА Олег Григоров повідомив ввечері 9 вересня про перший удар по ТРЦ. Атака здійснювалася за допомогою шахеду.
Пошкоджені автівки на парковці та будівля ТРЦ. Виникла пожежа,
– написав Григоров.
Відомо про двох загиблих та десятки постраждалих. Серед них – кілька неповнолітніх.
Нагадаємо, що у ТРЦ "Мануфактура" вранці 10 вересня повідомили, що припиняють роботу на невизначений термін. Станом на зараз тривають роботи з ліквідації наслідків та відновлення.
Цього тижня росіяни атакували ще один ТРЦ – City Mall у Запоріжжі. ПО ТРЦ вдарили дронами.