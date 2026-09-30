Скільки Україні коштує одна година тривоги

Водночас Київ шукає способи підтримувати економіку в умовах посилення російських обстрілів, про що пише The Guardian.

Росія дедалі частіше атакує інфраструктуру, яка забезпечує функціонування української економіки, завдаючи ударів по промислових об’єктах, складах, логістичних центрах і дата-центрах. Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко назвав це спробою "знищити практично всю економіку".

Ми не до кінця передбачали, наскільки швидко Росія розробить ці реактивні безпілотники та почне використовувати їх для ударів по всьому,

– сказав він, маючи на увазі нові російські озброєння.

Кравченко заявив, що атаки змушують значну частину економіки знову й знову зупинятися, оскільки працівники йдуть до укриттів, а сирени можуть лунати до 10 годин на день.

Щоб зменшити економічні втрати, уряд нещодавно запровадив нову дворівневу систему попереджень, покликану дозволити підприємствам працювати під час тривалих повітряних тривог.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Червоне попередження означає ракетну загрозу та вимагає від людей пройти в укриття.

А жовте використовується у разі загрози безпілотників і дозволяє багатьом підприємствам продовжувати роботу.

За словами Кравченка, під час "жовтих" попереджень продовжують працювати понад половина підприємств. Однак "жовте" попередження не гарантує безпеки.

Це один із непростих компромісів, перед якими постала Україна, намагаючись зберегти нормальне життя та водночас захистити людей від кампанії російських ударів, що посилюється,

– йдеться у матеріалі.

Кравченко заявив, що лише цього року російські атаки завдали приблизно 10 мільярдів доларів збитків основним фондам. Серед цілей були сталеливарні підприємства, склади, логістична інфраструктура, а останнім часом ще q дата-центри. Росія також фактично заблокувала українські чорноморські порти, через які до початку блокади проходила основна частина експорту країни.

Міністр вважає, що цього року уряд краще підготовлений до зими. Очікується подальший тиск на енергопостачання, інфраструктуру та підприємства, які вже ослаблені багатомісячними атаками. Щоб захистити підприємства від майбутніх ударів, уряд зараз обговорює можливість дозволити більшій кількості приватних компаній купувати системи протиповітряної оборони України, повідомив міністр. Водночас він застеріг, що підприємства ніколи не зможуть повністю захистити себе від російських ракет і безпілотників.

Президент Володимир Зеленський нещодавно оцінив дефіцит бюджету України на 2026 рік приблизно у 27 мільярдів доларів. Це викликало запитання у деяких європейських урядах щодо того, як виникла така нестача, попри те, що ЄС уже погодив пакет кредитів для України на 90 мільярдів євро. Кравченко заявив, що з того часу уряду вдалося скоротити дефіцит до 20 мільярдів доларів завдяки скороченню видатків та виявленню додаткових внутрішніх резервів.

Потреби України у зовнішньому фінансуванні на 2027 рік оцінюються у 52,6 мільярда доларів, однак наразі забезпечено лише близько 20 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що днями уряд ухвалив рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків. Тобто, видатки, які не є першочерговими, відклали.

Раніше Олександр Кравченко повідомляв, що економіка України втрачає від 1 до 2 мільярдів гривень від однієї години "простоїв" бізнесу. І причиною є якраз повітряні тривоги.