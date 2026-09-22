Про це 24 Каналу розповів колишній радник президента з економічних питань Олег Устенко. За його словами, Україна мала отримати 51 мільярд доларів міжнародного фінансування на 2026 рік. Наразі надійшло приблизно 20 мільярдів. Виникає "діра" в приблизно 30 мільярдів, яку потрібно якось перекривати.

Що відбувається з українською економікою?

Як наголосив Устенко, дві найважливіші галузі української економіки – сільське господарство та металургія – зазнали колосальних втрат через перекриті порти та знищення інфраструктури. Частка аграрного сектору в структурі ВВП скоротилася з 15% до 10 – 12%. А металургія – з 10 – 12% до приблизно 1%.

В нас готово до вивозу близько 50 мільйонів тонн зерна на світовий ринок. За оптимістичними оцінками, якщо не розблокують Чорноморський коридор, то ми не зможемо вивести більш ніж 20 – 25 мільйонів тонн. З металом взагалі ця можливість зникла. Коли йде падіння експорту, а імпорт досі високий, то торговельний дефіцит зростає. Коли таке стається, то можна констатувати, що грошова одиниця перебуває під тиском,

– сказав Устенко.

Наразі щомісячний попит на валюту Устенко оцінює приблизно у 5 мільярдів доларів. Хоча золотовалютні резерви Нацбанку значні, їхнє активне використання для підтримки курсу створює додаткові ризики девальвації. Та й самі резерви не безмежні.

Економіст розповів, в якому стані українська економіка: дивіться відео 24 Каналу

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Як виправити ситуацію?

За словами Устенка, варто віддати належне уряду, де намагаються швидко відреагувати. Схоже на те, що зараз більшість платежів, не пов'язаних з соціалкою та обороною, поставлені на паузу. Також Нацбанк збільшив облікову ставку, роблячи гроші дорожчими. Це вдарить по економічному зростанню, але пригальмує інфляцію.

Вже зараз іноді лунають небезпечні думки від деяких експертів, щоб почати додатково друкувати гроші. Не можна йти на такий сценарій.

В 1990-х вже були розмови про друк грошей. Зрештою це призвело не до кризи, а до катастрофи. Це дуже небезпечний напрямок, з яким не справиться жодна країна. І наша – не виняток,

– сказав Устенко.

Окрім грошей на 2026 рік, є великі питання щодо держбюджету на 2027 рік, де буде значний дефіцит. І вирішувати проблеми доведеться разом з міжнародними партнерами. Потрібно виконувати вимоги від МВФ та ЄС, які Україна сама на себе взяла, та займатися реформами. Також необхідно нарешті відмовитися від популістичних програм на кшталт кешбеків та розпочати чесний діалог із суспільством про реальний стан справ у країні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що витрати на ведення бойових дій суттєво зросли. Зараз один день війни коштує 190 мільйонів доларів. Як зазначав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, Україні критично не вистачає 27 мільярдів доларів саме на воєнно-технічні потреби. При цьому власні податкові надходження здатні покрити лише третину від запланованих видатків держави.