Чому Україна втрачає щодня великі суми коштів
Мова йде про суму 1 до 2 мільярдів гривень втрат від однієї години "простоїв", про що повідомив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Зокрема, існують дні, коли на добу може бути до 20 годин тривог. Ба більше, лише протягом останнього тижня серпня їх було понад 58 годин – протягом тижня.
Ми говоримо про шалені збитки для економіки. Вона і так зазнає суттєвого тиску через прикриття експорту, перебої логістичних шляхів і логістичних компаній,
– зазначив Кравченко.
Наразі, як розповів міністр, Кабмін намагається знайти рішення, яке дасть "більше гнучкості". Тобто бізнеси зможуть самі приймати рішення, аби:
- підтримувати операційну діяльність;
- надавати свої послуги;
- підтримувати українську економіку під час повітряних тривог.
Олександр Кравченко пояснив, що вже дуже багато бізнесів продовжують роботу під час "жовтого" сигналу, тобто під час повітряної тривоги, яка визначається жовтим кольором.
Є дійсно ряд питань, які треба доопрацьовувати і уточнювати. Зараз багато запитів, щоб більш детально розуміти суть загрози і щоб бізнеси могли більш інформовано приймати рішення,
– сказав Кравченко.
Нагадаємо, що жовтий рівень загрози встановлюється у разі застосування безпілотних літальних апаратів. За цих обставин підприємства та установи можуть продовжувати роботу, якщо на території або в будівлі є укриття.
Якщо ж укриття відсутнє, то діяльність може здійснюватися, але тільки:
- за погодженням із трудовим колективом;
- лише на період облаштування укриття;
- але не довше трьох місяців із дня набрання чинності постановою.
Щодо відвідувачів таких об’єктів: особи здатні самостійно приймати рішення, чи перебувати їм там під час жовтої загрози.
Зокрема, великі мережі почали повідомляти, як вони працюватимуть під час повітряних тривог. Позиції різних компаній відрізняються.