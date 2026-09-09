Що повідомили у Держстаті про ВВП

Крім того, у другому кварталі ВВП збільшився на 0,4% порівняно з ІІ кварталом 2025 року, про що йдеться у даних Держстату.

Зміна оцінки реального ВВП у ІІ кварталі 2026 року відбулася внаслідок таких чинників:

уточнення оперативних даних, зокрема адміністративних даних Держказначейства (звіти про виконання Державного та місцевого бюджетів);

отримання розширених даних Платіжного балансу;

надходження нових даних від Національного банку України щодо фінансових корпорацій, страхових компаній, ломбардів, Пенсійного фонду, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

надходження додаткових даних зі статистики послуг, а саме щодо поштової та кур'єрської діяльності та телекомунікацій.

Фото з Фейсбуку Держстату

Дані наведено за результатами попередньої оцінки ВВП за ІІ квартал 2026 року,

– йдеться у повідомленні.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Номінальний ВВП становив 2305,7 мільярда гривень.

Нагадаємо, що ЄБРР очікує зростання реального ВВП України у 2026 році. Також зростання, згідно з прогнозом, очікується у 2027 році.

До того ж Держстат опублікував дані щодо інфляції в Україні. У серпні споживчі ціни збільшились на 0,1% порівняно з липнем.