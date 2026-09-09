Що відбувається з цінами в Україні

Це означає, що вартість життя для кожного українця продовжує зростати, про що свідчать свіжі дані Держстату.

Суттєво подорожчали за серпень комунальні послуги та транспорт. Наприклад, вартість водопостачання злетіла на 16,8%, а каналізації – на 16,7%.

Паливо та мастила додали у ціні 8,1%, що вже потягнуло за собою подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 6,6%.

А що відбувається з їжею? Серед продуктів неприємно виросли у ціні яйця, які додали 4,0%, та риба зі зростанням на 1,6%. Овочі обвалилися в ціні одразу на 18,3%, а фрукти стали дешевшими на 12,0%.

Крім того, на 2,5% знизилася вартість одягу та взуття, що дає непогану можливість вигідно підготуватися до осіннього сезону.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Варто також додати, що ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися – на 1,5%, зокрема через подорожчання тютюнових виробів на 2,1%.

А одяг та взуття – навпаки подешевшали – на 2,5%. Взуття – на 3,1%, а одяг – на 2,2%.

Нагадаємо, що, наприклад, інфляція у липні прискорилася. Базова інфляція, у порівнянні із червнем, становила 0,3%

А вже у другому півріччі 2026 року відбуватиметься пришвидшення інфляції. Таку інформацію озвучили в Національному банку.