Что происходит с ценами в Украине

Это означает, что стоимость жизни для каждого украинца продолжает расти, что свидетельствуют свежие данные Госстата.

В августе существенно подорожали коммунальные услуги и транспорт. Например, стоимость водоснабжения взлетела на 16,8%, а канализации – на 16,7%.

Топливо и смазочные материалы подорожали на 8,1%, что уже повлекло за собой подорожание проезда в автомобильном пассажирском транспорте на 6,6%.

А что происходит с продуктами питания? Среди продуктов неприятно выросли в цене яйца, которые подорожали на 4,0%, и рыба – на 1,6%. Овощи подешевели сразу на 18,3%, а фрукты – на 12,0%.

Кроме того, на 2,5% снизилась стоимость одежды и обуви, что дает неплохую возможность выгодно подготовиться к осеннему сезону.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Стоит также добавить, что цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли – на 1,5%, в частности из-за подорожания табачных изделий на 2,1%.

А одежда и обувь, напротив, подешевели – на 2,5%. Обувь – на 3,1%, а одежда – на 2,2%.

Напомним, что, например, инфляция в июле ускорилась. Базовая инфляция по сравнению с июнем составила 0,3%

А уже во втором полугодии 2026 года произойдет ускорение инфляции. Такую информацию озвучили в Национальном банке.