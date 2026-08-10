Что известно о ценах и инфляции в Украине

Базовая инфляция по сравнению с июнем составила 0,3%, с июлем 2025 года – 8,1%, что сообщили в Государственной службе статистики.

Согласно информации, в июле на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2%. Больше всего – на 6,0% и 5,9% – подешевели яйца и овощи. Кроме того, на 1,3–0,6% снизились цены на свинину, мясо птицы, продукты переработки зерновых, сало.

Однако отмечается и подорожание. Так, на 1,5–0,6% выросли цены на фрукты, рыбу и рыбные продукты, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, молоко и молочные продукты, хлеб, макаронные изделия, сахар.

Что касается алкогольных напитков и табачных изделий: цены выросли на 1,5%. Это связано с подорожанием табачных изделий на 1,8%.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Одежда и обувь в настоящее время подешевели на 4,8%:

одежда – на 5,8%;

обувь – на 3,5%.

Коммунальные тарифы – на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива – выросли на 1,6%. Это произошло, в частности, из-за повышения тарифов на водоснабжение на 31,9%, а также на канализацию – на 29,8%.

Цены на транспорт выросли на 1,3%. Главной причиной является подорожание проезда в автомобильном и железнодорожном пассажирском транспорте на 6,0% и 2,7% соответственно.

Напомним, что прогнозируется ускорение потребительской инфляции и базового показателя. По итогам 2026 года они ожидаются на уровне 10% и 9,2% соответственно, о чем сообщали в Национальном банке Украины.

А в июне 2026 года базовая инфляция, по сравнению с маем, составила 0,5%. В то же время по сравнению с июнем 2025 года – 8,1%.