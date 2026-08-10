Що відомо про ціни та інфляцію в Україні

Базова інфляція порівняно із червнем становила 0,3%, із липнем 2025 року – 8,1%, про що повідомили у Державній службі статистики.

Згідно з інформацією, в липні на споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,2%. Найбільше – на 6,0% та 5,9% – подешевшали яйця та овочі. Крім того, на 1,3 – 0,6% знизилися ціни на свинину, м’ясо птиці, продукти переробки зернових, сало.

Але відомо й про подорожчання. Так на 1,5 – 0,6% зросли ціни на фрукти, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, безалкогольні напої, молоко та молочні продукти, хліб, макаронні вироби, цукор.

Щодо алкогольних напоїв та тютюнових виробів: ціни підвищилися на 1,5%. Це пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Одяг та взуття наразі подешевшали на 4,8%:

одяг – на 5,8%;

взуття – на 3,5%.

Комунальні тарифи – на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива – зросли на 1,6%. Це відбулося, зокрема, через підвищення тарифів на водопостачання на 31,9%, а також на каналізацію – на 29,8%.

Ціни на транспорт збільшилися на 1,3%. Головною причиною є подорожчання проїзду в автодорожньому й залізничному пасажирському транспорті на 6,0% і 2,7% відповідно.

Нагадаємо, що передбачається прискорення споживчої інфляції та базового показника. За підсумками 2026 року вони очікуються на рівні 10% та 9,2%, відповідно, про що повідомляли у Національному банку України.

А у червні 2026 року базова інфляція, якщо порівнювати з травнем, становила 0,5%. Водночас порівняно з червнем 2025 року – 8,1%.