Що відбувається з інфляцією та цінами в Україні

Водночас ціни, якщо порівнювати з червнем 2025 року, зросли на 7,2%, про що повідомила Державна служба статистики.

Водночас базова інфляція в червні 2026 року, якщо порівнювати з травнем, становила 0,5%, а якщо з червнем 2025 року - 8,1%.

Так у червні ціни на продукти та безалкогольні напої знизилися на 0,8%. Найбільше – на цілих 27,8% – подешевшали яйця. Також від 3,7 до 0,6% знизилися ціни на овочі, фрукти, цукор, рис, м’ясо птиці тощо.

Але деякі товари подорожчали. Наприклад, на 1,7 – 1,0% у червні зросли ціни на соняшникову олію (за рік – на 20,8%), рибу та продукти з риби (+21,6%), макаронні вироби (+10,8%), а ще хліб (+19,4%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби теж не стояли на місці – вони підвищилися на 1,4%.

Водночас одяг та взуття подешевшали на 2,3%, зокрема:

взуття – на 3,0%;

одяг – на 1,9%.

Зросли й комунальні тарифи. Зокрема, на житло, водопостачання, електроенергію, газ та інші види палива – на 0,9%.

Ціни на транспорт зазнали змін – збільшилися на 0,2%через подорожчання проїзду. Але пальне та мастила подешевшали на 1,6%.

Таким чином, інфляція в Україні залишається високою. Але темпи зростання цін поступово стабілізуються.

Що варто знати про інфляцію

Нагадаємо, що інфляція в Україні у травні становила 0,9% проти 1,4% у квітні. Зокрема, ціни на продукти тоді зросли на 1,2%.

Зокрема, у другому півріччі та до кінця 2026 року інфляція в Україні може зрости. Згідно з прогнозом НБУ, вона може збільшитися до 9,4%.