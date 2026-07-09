Чи буде дефіцит сигарет "Філіп Морріс"
Компанія вдалося перелаштувати логістику, аби уникнути дефіциту тютюнових виробів. Про це повідомив комерційний директор "Філіп Морріс в Україні" Михайло Муллер, пише "РБК-Україна".
За словами Муллера, після початку повномасштабного вторгнення Philip Morris вклала гроші у створення нової системи постачання: десять власних складів, а також додаткові логістичні майданчики партнерів-дистриб'юторів. Завдяки цьому виробник сигарет більше не залежить від одного великого складу:
- Якщо один із логістичних центрів виходить з ладу, маршрути постачання можна швидко змінити без суттєвого впливу на роботу.
- Тим часом можна переналаштувати логістику.
Водночас у торговельних мережах і партнерів уже сформовані достатні запаси продукції. Саме тому в Philip Morris запевняють, що покупці не повинні зіткнутися з дефіцитом сигарет або затримками поставок.
Отже, якщо ситуація не погіршиться новими масштабними атаками на інфраструктуру, перебоїв із поставками найближчим часом не прогнозують.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Відомо, що також цього дня під час обстрілу Києва постраждали будівлі складів з продуктами харчування, парфумерією, тютюновими виробами, автозапчастинами та будівельними матеріалами у Деснянському та Святошинському районах.
До слова, у січні 2026 року Росія вдарила ракетою по фабриці Philip Morris у Харкові. Попередньо втрати від ракетного удару по складу "Філіп Морріс Україна" становлять 16 мільйонів доларів
Харківська фабрика Philip Morris в Україні залишається зупиненою з 24 лютого 2022 року. 2024 року компанія відкрила нову фабрику у Львівській області, інвестувавши у її запуск 30 мільйонів доларів. До роботи на новій фабриці було релоковано 250 працівників харківської фабрики.