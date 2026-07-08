Про удари ворога повідомили в КМВА. 24 Канал пише, яка є інформація на цей момент.
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Що відомо про обстріл Києва 8 липня?
Повітряну тривогу оголосили у Києві 8 липня вночі – о 00:31. За хвилину Повітряні сили повідомили про загрозу балістики з півночі.
А проте місцеві повідомляли у соціальних мережах, що вибух у столиці пролунав ще до сирен. Після цього місто почуло ще кілька вибухів – російська армія продовжила запускати ракети.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Ворог атакує місто балістикою. Будьте в укриттях!
– написав у телеграмі начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Попередні удари такою зброєю по Києві сталися 6 липня. Тоді Росія вдалася до масованого обстрілу, загинули 19 людей, було багато влучань по житлових будинках.