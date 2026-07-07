Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на власного кореспондента в Одесі та Суспільне.
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Що відомо про вибухи?
Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку, а потім зафіксували швидкісну ціль на Одесу.
За даними моніторингових каналів, було застосовано 1х "Іскандер" з Криму.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
У Миколаєві також було чутно звук вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного.