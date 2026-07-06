Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА та є загрози.
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Куди летять ворожі цілі?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
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БпЛА на Суми з півночі. Відбій загрози застосування балістичного озброєння. БпЛА зі сходу в напрямку Миколаєва та Дніпра. Загроза застосування балістичного озброєння з північного напрямку. Швидкісна ціль на Харківщину з півночі. Швидкісна ціль на Сумщину. Швидкісна ціль з Харківщини на Дніпропетровщину. БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на південь. Масштабна пожежа вирує у Самару на Дніпропетровщині після ворожого влучання. Пуск 11 – 22 "Шахедів": Вибухи у Запорізькій області.
БпЛА на Запоріжжя зі сходу.
БпЛА на сході від Херсону, курс північний.
БпЛА з Миколаївщини на Одещину.
БпЛА на Суми з півночі.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
БпЛА зі сходу в напрямку Миколаєва та Дніпра.
Загроза застосування балістичного озброєння з північного напрямку.
Швидкісна ціль на Харківщину з півночі.
Швидкісна ціль на Сумщину.
Швидкісна ціль з Харківщини на Дніпропетровщину.
БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на південь.
Масштабна пожежа вирує у Самару на Дніпропетровщині після ворожого влучання.
Пуск 11 – 22 "Шахедів":
Вибухи у Запорізькій області.