Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА та є загрози.

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Куди летять ворожі цілі?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

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23:17, 6 липня

БпЛА на Суми з півночі.

23:16, 6 липня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

23:16, 6 липня

БпЛА зі сходу в напрямку Миколаєва та Дніпра.

23:07, 6 липня

  • БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на північ.
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс на захід.
23:01, 6 липня

Загроза застосування балістичного озброєння з північного напрямку.

23:01, 6 липня

Швидкісна ціль на Харківщину з півночі.

23:00, 6 липня

Швидкісна ціль на Сумщину.

22:58, 6 липня

Швидкісна ціль з Харківщини на Дніпропетровщину.

22:53, 6 липня

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на південь.
БпЛА на Запоріжжя зі сходу.
БпЛА на сході від Херсону, курс північний.
БпЛА з Миколаївщини на Одещину.

22:09, 6 липня

Масштабна пожежа вирує у Самару на Дніпропетровщині після ворожого влучання.

22:05, 6 липня

Пуск 11 – 22 "Шахедів":

  • 6-12 "Шахедів" з Приморсько-Ахтарська;
  • 5-10 "Шахедів" з Чауди, окупований Крим.
22:04, 6 липня

Вибухи у Запорізькій області.