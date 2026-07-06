Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал отслеживает передвижения российских БПЛА и угрозы.
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Куда летят вражеские цели?
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БПЛА над Сумами с севера. Отражение угрозы применения баллистического оружия. БПЛА с востока в направлении Николаева и Днепра. Угроза применения баллистического оружия с северного направления. Высокоскоростная цель в Харьковской области с севера. Высокоскоростная цель в Сумской области. Высокоскоростной переезд из Харьковской области в Днепропетровскую область. БПЛА на севере Черниговской области, курс на юг. В Самаре Днепропетровской области бушует масштабный пожар после вражеского обстрела. Пуск 11 – 22 "Шахедов": Взрывы в Запорожской области
БПЛА над Запорожьем с востока.
БПЛА к востоку от Херсона, курс на север.
БПЛА из Николаевской области в Одесскую область.
БПЛА над Сумами с севера.
Отражение угрозы применения баллистического оружия.
БПЛА с востока в направлении Николаева и Днепра.
Угроза применения баллистического оружия с северного направления.
Высокоскоростная цель в Харьковской области с севера.
Высокоскоростная цель в Сумской области.
Высокоскоростной переезд из Харьковской области в Днепропетровскую область.
БПЛА на севере Черниговской области, курс на юг.
В Самаре Днепропетровской области бушует масштабный пожар после вражеского обстрела.
Пуск 11 – 22 "Шахедов":
Взрывы в Запорожской области