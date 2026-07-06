Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал отслеживает передвижения российских БПЛА и угрозы.

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Куда летят вражеские цели?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

23:17, 6 июля

БПЛА над Сумами с севера.

23:16, 6 июля

Отражение угрозы применения баллистического оружия.

23:16, 6 июля

БПЛА с востока в направлении Николаева и Днепра.

23:07, 6 июля

  • БПЛА на юге Николаевской области, курс на север.
  • БПЛА на востоке Днепропетровской области, курс на запад.
23:01, 6 июля

Угроза применения баллистического оружия с северного направления.

23:01, 6 июля

Высокоскоростная цель в Харьковской области с севера.

23:00, 6 июля

Высокоскоростная цель в Сумской области.

22:58, 6 июля

Высокоскоростной переезд из Харьковской области в Днепропетровскую область.

22:53, 6 июля

БПЛА на севере Черниговской области, курс на юг.
БПЛА над Запорожьем с востока.
БПЛА к востоку от Херсона, курс на север.
БПЛА из Николаевской области в Одесскую область.

22:09, 6 июля

В Самаре Днепропетровской области бушует масштабный пожар после вражеского обстрела.

22:05, 6 июля

Пуск 11 – 22 "Шахедов":

  • 6–12 "Шахедов" из Приморско-Ахтарска;
  • 5–10 "Шахедов" из Чауды, оккупированный Крым.
22:04, 6 июля

Взрывы в Запорожской области