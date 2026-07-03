Про це повідомив президент Зеленський.

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Сьогодні саме цьому ми приділили найбільшу увагу. І говорили також із самими виробниками про те, що потрібно від держави, від адміністративних рішень, від фінансування, щоб максимально збільшити всі типи українських спроможностей і забезпечити глибокі формати тиску на Росію, її спроможності на фронті, а також на її здатність затягувати війну. Це стосується передусім українських дронів усіх типів, НРК, нашої ракетної програми, засобів РЕБ, військової техніки. Ця сьогоднішня наша розмова за участі виробників зброї була продовженням на найвищому рівні ухвалення воєнних рішень обговорень, які відбувалися на майданчику РНБО, парламенту та Міністерства оборони протягом попередніх тижнів,

– написав Зеленський.