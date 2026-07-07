Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.
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Куди летять ворожі цілі?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
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КАБи на Дніпропетровщину. КАБи на Запоріжжі. КАБи на Херсонщину. КАБи на Донеччину. КАБи на північ Харківщини. Запоріжжя – БпЛА на околицях міста. Кривий Ріг – БпЛА в напрямку міста.23:22, 7 липня22:42, 7 липня22:02, 7 липня21:19, 7 липня21:12, 7 липня20:59, 7 липня20:57, 7 липня
КАБи на Дніпропетровщину.
КАБи на Запоріжжі.
КАБи на Херсонщину.
КАБи на Донеччину.
КАБи на північ Харківщини.
Запоріжжя – БпЛА на околицях міста.
Кривий Ріг – БпЛА в напрямку міста.