Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.

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Куди летять ворожі цілі?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

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23:22, 7 липня

КАБи на Дніпропетровщину.

22:42, 7 липня

КАБи на Запоріжжі.

22:02, 7 липня

КАБи на Херсонщину.

21:19, 7 липня

КАБи на Донеччину.

21:12, 7 липня

КАБи на північ Харківщини.

20:59, 7 липня

Запоріжжя – БпЛА на околицях міста.

20:57, 7 липня

Кривий Ріг – БпЛА в напрямку міста.