Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.

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Куди летять ворожі цілі?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті