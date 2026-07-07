Про це глава держави заявив під час виступу на саміті НАТО в Анкарі.

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Що заявив Зеленський про українську ППО?

Виступаючи перед лідерами країн НАТО, Володимир Зеленський наголосив, що українська протиповітряна оборона демонструє високі результати у боротьбі з російськими ударними безпілотниками. За його словами, сьогодні українські захисники збивають переважну більшість дронів типу Shahed, які Росія регулярно використовує для атак по цивільній та критичній інфраструктурі.

Крім того, Україна не лише успішно обороняється, а й завдає ударів по військово-промисловому потенціалу Росії у глибокому тилу, позбавляючи ворога відчуття безпеки.

Водночас Зеленський представив союзникам українську ініціативу Drone Deal, яка передбачає не лише закупівлю безпілотників, а і їхнє спільне виробництво з партнерами.

Drone Deal – це не лише купівля дронів, а й спільне виробництво. Це ініціатива – швидкий доступ до захисту. Я дякую усім, хто уже долучився до ініціативи. Це ЄС, Туреччина, Азербайджан, країни Затоки. Я сподіваюсь, що ми будемо співпрацювати, щоб надати іншим країнам захист від загроз,

– сказав він.

Окрему увагу президент приділив загрозі російських балістичних ракет. Він наголосив, що саме балістика залишається останньою серйозною перевагою Росії, а наявних виробничих потужностей для систем Patriot уже недостатньо, щоб повністю закрити потреби союзників.

"Вам потрібні власні потужності для виробництва антибалістичних потужностей. Ми всі цінуємо систему Patriot, однак у сьогоднішній війні ми побачили, що виробництва Patriot недостатньо для того, щоб забезпечити захист від балістичної зброї", – зауважив глава держави.

Зеленський закликав держави НАТО розгорнути власне виробництво сучасних антибалістичних систем у Європі, підкресливши, що це питання не можна відкладати. Головною метою має бути безпека людей, а не економічна вигода виробників озброєння.

Справа не у максимізації заробітків для урядів та виробників, а у захисті сотень мільйонів європейців. Ми працюємо над розвитком антибалістичної коаліції,

– підкреслив Зеленський.

Наприкінці виступу Зеленський підкреслив, що Україна потребує від партнерів підтримки насамперед у сфері протиповітряної оборони, тоді як в інших напрямках оборонної промисловості готова бути повноцінним партнером.

Окрім цього, президент закликав союзників розширювати співпрацю з українським оборонно-промисловим комплексом, зокрема у сфері виробництва безпілотників, та наголосив, що майбутнє європейської безпеки нерозривно пов'язане з Україною.

"Я хочу висловити свою вдячність позиції лідерів країн, які зазначили, що місце України в НАТО. Зараз НАТО має відповідати на ризики сучасного світу з Україною – з силою нашої оборонної промисловості, стійкістю та досвідом наших людей", – підсумував президент.

Нагадаємо, Росія тривалий час була переконана, що її величезна територія гарантує безпечний тил для військового виробництва, складів озброєння, логістики та стратегічних підприємств. Однак, за словами Володимира Зеленського, Україна змогла повністю змінити цю реальність завдяки розвитку далекобійних безпілотних технологій.

Президент наголосив, що українські дрони вже неодноразово демонстрували здатність уражати стратегічні об'єкти далеко за лінією фронту. За його словами, лише напередодні безпілотники змогли прорвати російську систему ППО та атакувати нафтові підприємства в Сибіру. Таким чином, у Росії вже не лишилося великого НПЗ, по якому б не прилітали українські дрони.