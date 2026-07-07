Об этом глава государства заявил во время выступления на саммите НАТО в Анкаре.

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Что заявил Зеленский об украинской ПВО?

Выступая перед лидерами стран НАТО, Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона демонстрирует высокие результаты в борьбе с российскими ударными беспилотниками. По его словам, сегодня украинские защитники сбивают подавляющее большинство дронов типа Shahed, которые Россия регулярно использует для атак на гражданскую и критическую инфраструктуру.

Кроме того, Украина не только успешно обороняется, но и наносит удары по военно-промышленному потенциалу России в глубоком тылу, лишая врага чувства безопасности.

В то же время Зеленский представил союзникам украинскую инициативу Drone Deal, которая предусматривает не только закупку беспилотников, но и их совместное производство с партнерами.

Drone Deal – это не только покупка дронов, но и совместное производство. Эта инициатива – быстрый доступ к защите. Я благодарю всех, кто уже присоединился к инициативе. Это ЕС, Турция, Азербайджан, страны Персидского залива. Я надеюсь, что мы будем сотрудничать, чтобы обеспечить другим странам защиту от угроз,

– сказал он.

Особое внимание президент уделил угрозе российских баллистических ракет. Он подчеркнул, что именно баллистика остается последним серьезным преимуществом России, а имеющихся производственных мощностей для систем Patriot уже недостаточно, чтобы полностью покрыть потребности союзников.

"Вам нужны собственные мощности для производства противоракетного оборудования. Мы все ценим систему Patriot, однако в ходе сегодняшней войны мы убедились, что производства Patriot недостаточно для обеспечения защиты от баллистического оружия", – отметил глава государства.

Зеленский призвал страны НАТО развернуть собственное производство современных противоракетных систем в Европе, подчеркнув, что этот вопрос нельзя откладывать. Главной целью должна быть безопасность людей, а не экономическая выгода производителей вооружений.

Дело не в максимизации доходов для правительств и производителей, а в защите сотен миллионов европейцев. Мы работаем над развитием антибаллистической коалиции,

– подчеркнул Зеленский.

В конце выступления Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке со стороны партнеров прежде всего в сфере противовоздушной обороны, тогда как в других направлениях оборонной промышленности готова быть полноценным партнером.

Кроме того, президент призвал союзников расширять сотрудничество с украинским оборонно-промышленным комплексом, в частности в сфере производства беспилотников, и подчеркнул, что будущее европейской безопасности неразрывно связано с Украиной.

"Я хочу выразить свою благодарность за позицию лидеров стран, которые отметили, что место Украины – в НАТО. Сейчас НАТО должно реагировать на риски современного мира вместе с Украиной – с помощью силы нашей оборонной промышленности, стойкости и опыта наших людей", – подытожил президент.

Напомним, Россия долгое время была убеждена, что ее огромная территория гарантирует безопасный тыл для военного производства, складов вооружения, логистики и стратегических предприятий. Однако, по словам Владимира Зеленского, Украина смогла полностью изменить эту реальность благодаря развитию дальнобойных беспилотных технологий.

Президент подчеркнул, что украинские дроны уже неоднократно демонстрировали способность поражать стратегические объекты далеко за линией фронта. По его словам, буквально накануне беспилотники смогли прорвать российскую систему ПВО и провести атаку на нефтяные предприятия в Сибири. Таким образом, в России уже не осталось ни одного крупного НПЗ, на который бы не наносили удары украинские дроны.