Об этом Зеленский сообщил во время выступления на саммите НАТО в Анкаре, передает 24 Канал.

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Что известно о заявлении Зеленского?

По словам президента, Украина должна стать частью НАТО, в частности благодаря боевому опыту и оборонным возможностям.

Владимир Зеленский подчеркнул, что эффективность украинских военных свидетельствует о том, что Украина должна войти в систему коллективной обороны.

Глава государства отметил, что в настоящее время у оккупантов больше нет ощущения безопасного тыла из-за постоянных дальнобойных ударов украинских войск.

Россия долго верила, что обладает территориальным преимуществом, что ее глубокий тыл недосягаем. Мы их достали,

– заявил Зеленский.

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Владимир Зеленский в первый день саммита НАТО в Анкаре выступит на Форуме оборонных индустрий и проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран-партнеров и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Вечером президент вместе с первой леди Еленой Зеленской примет участие в официальном обеде от имени президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Альянса должны доказать своим гражданам готовность защитить их при любых условияхобстоятельств, а также продемонстрировать России и всему миру, что трансатлантическая оборонно-промышленная база целенаправленно мобилизуется.