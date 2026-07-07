24 Канал собирает актуальные заявления и основные события саммита.

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Как проходит саммит НАТО в Анкаре?

Первый день саммита откроет Форум оборонной промышленности НАТО (NSDIF26). На нем обсудят увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, наращивание производства вооружений и укрепление сотрудничества между союзниками.

Во время саммита пройдут десятки встреч и обсуждений, которые важны для дальнейшего функционирования Альянса.