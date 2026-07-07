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Как проходит саммит НАТО в Анкаре?
Первый день саммита откроет Форум оборонной промышленности НАТО (NSDIF26). На нем обсудят увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, наращивание производства вооружений и укрепление сотрудничества между союзниками.
Во время саммита пройдут десятки встреч и обсуждений, которые важны для дальнейшего функционирования Альянса.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Рютте в своей речи заявил, что Альянс должен продемонстрировать свою силу
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе саммита Альянса в Анкаре заявил, что мир стоит на пороге "трансатлантической революции" в оборонной промышленности. Он призвал союзников сделать решительный шаг вперед, усилить сотрудничество и наращивать оборонное производство.
Рютте подчеркнул, что страны НАТО должны доказать своим гражданам готовность защитить их при любых обстоятельствах, а также продемонстрировать России и всему миру, что трансатлантическая оборонно-промышленная база целенаправленно мобилизуется. По его словам, это делается не из-за гнева, а ради общей безопасности союзников.
Марк Рютте открыл саммит НАТО речью / 24 Канал, Даниэль Ткие
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил в кулуарах саммита НАТО, что Украина уверенно продвигается по пути к членству в Европейском союзе.
По его словам, во время встречи с премьер-министром Юлией Свириденко они обсудили открытие переговорных кластеров, что является важным этапом евроинтеграции и подтверждает прогресс Украины в переговорах с ЕС.
Для участия в саммите также прибыл Дональд Трамп. По сообщениям CNN, Трамп отправился в Анкару без особого энтузиазма.
По данным телеканала, он по-прежнему скептически относится к роли Альянса и считает, что европейские союзники недостаточно поддерживают США, из-за чего атмосфера перед саммитом остается напряженной.
Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Анкару для участия в саммите НАТО.