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Як проходить саміт НАТО в Анкарі?

Перший день саміту відкриє Форум оборонної промисловості НАТО (NSDIF26). На ньому обговорять збільшення оборонних витрат до 5% ВВП, нарощування виробництва озброєння та посилення співпраці між союзниками.

Загалом під час саміту пройдуть десятки зустрічей та обговорень, які важливі для подальшого функціонування Альянсу.