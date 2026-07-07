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Як проходить саміт НАТО в Анкарі?
Перший день саміту відкриє Форум оборонної промисловості НАТО (NSDIF26). На ньому обговорять збільшення оборонних витрат до 5% ВВП, нарощування виробництва озброєння та посилення співпраці між союзниками.
Загалом під час саміту пройдуть десятки зустрічей та обговорень, які важливі для подальшого функціонування Альянсу.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Рютте у своїй промові заявив, що Альянс має продемонструвати свою силу
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час саміту Альянсу в Анкарі заявив, що світ стоїть на порозі "трансатлантичної революції" в оборонній промисловості. Він закликав союзників зробити рішучий крок уперед, посилити співпрацю та нарощувати оборонне виробництво.
Рютте наголосив, що країни НАТО мають довести своїм громадянам готовність захистити їх за будь-яких обставин, а також продемонструвати Росії та всьому світу, що трансатлантична оборонно-промислова база цілеспрямовано мобілізується. За його словами, це робиться не через гнів, а заради спільної безпеки союзників.
Марк Рютте розпочав з промови саміт НАТО / 24 Канал, Даніель Ткіє
Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив на полях саміту НАТО, що Україна впевнено просувається на шляху до членства в Європейському Союзі.
За його словами, під час зустрічі з прем'єркою Юлією Свириденко вони обговорили відкриття переговорних кластерів, яке є важливим етапом євроінтеграції та підтверджує прогрес України в переговорах з ЄС.
Для участі в саміті також прибув Дональд Трамп. За повідомленнями CNN, Трамп вирушив в Анкару без особливого ентузіазму.
За даними телеканалу, він і надалі скептично ставиться до ролі Альянсу та вважає, що європейські союзники недостатньо підтримують США, через що атмосфера перед самітом залишається напруженою.
Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули в Анкару для участі в саміті НАТО.