Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

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Что пытается сделать Россия перед саммитом НАТО?

Российские власти активизировали дипломатическую и информационную кампанию накануне саммита НАТО, который состоится 7–8 июля. По оценке аналитиков Института изучения войны (ISW), Кремль пытается представить Украину как главное препятствие на пути к завершению войны.

Эксперты обратили внимание на заявление первого заместителя председателя комитета Госдумы России по международным делам Алексея Чепы. Российский чиновник заявил, что для возобновления диалога именно Украина якобы должна быть готова к переговорам, фактически перекладывая ответственность за дипломатический тупик на Киев.

В ISW отмечают, что подобные заявления являются частью более широкой информационной кампании Кремля. По мнению аналитиков, Россия стремится исказить реальную ситуацию на поле боя и сформировать выгодный для себя информационный фон накануне важных международных встреч.

Аналитики считают, что дипломатическая активность Москвы направлена на то, чтобы навязать администрации президента США Дональда Трампа собственное видение возможных переговоров еще до того, как Соединенные Штаты и европейские союзники усилят давление на российского лидера Владимира Путина с целью начала реального переговорного процесса.

Хотя в Институте изучения войны отмечают, что администрация Трампа все чаще публично говорит об успехах Украины на поле боя, в частности об украинских ударных операциях средней и дальней дальности против российских военных объектов и энергетической инфраструктуры, а также о тактических продвижениях Украины в нескольких секторах фронта зимой и весной 2026 года.

Напомним, на саммите НАТО 7–8 июля партнеры планируют выделить Украине 70 миллиардов евро военной помощи в 2026–2027 годах. Военный эксперт Сергей Грабский подчеркнул, что главная задача Украины – углубить практическое сотрудничество с Альянсом. В частности, расширить поставки вооружения, доступ к новым технологиям, продолжить подготовку военных и заключить выгодные двусторонние соглашения со странами-членами НАТО.

Стоит отметить, что не все партнеры единодушны в том, чтобы выразить поддержку Украине. Издание Bloomberg писало, что Италия предложила убрать из итогового заявления саммита НАТО упоминание о предоставлении Украине военной помощи до конца 2027 года. В Риме считают, что четкие временные рамки могут создать впечатление, будто мирное урегулирование войны до этого срока невозможно, при этом подчеркивая, что не планируют блокировать решение Альянса и продолжают поддерживать Украину.