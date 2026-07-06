Об этом Рютте заявил во время беседы с журналистами в Анкаре, сообщает 24 Канал.

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Как меняется ситуация на фронте?

Марк Рютте заявил, что европейские союзники по НАТО и Канада в прошлом году увеличили оборонные расходы почти на 20% по сравнению с предыдущим годом.

По его словам, если учитывать 2025 и 2026 годы вместе, дополнительные инвестиции в оборону уже составляют 258 миллиардов долларов, и эта тенденция сохраняется.

Мы инвестируем в собственную безопасность, гарантируя, что у нас есть все необходимое для защиты наших обществ сегодня и завтра, потому что угрозы, с которыми мы сталкиваемся, реальны, в частности со стороны России, которая продолжает вести войну против Украины,

– подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Рютте отметил, что Украине удается менять динамику на поле боя благодаря мужеству, преданности и изобретательности украинских военных. Однако, по словам генсека НАТО, Киев нуждается в дальнейшей поддержке, прежде всего в сфере противовоздушной обороны.

Все союзники НАТО должны приложить все усилия, чтобы поддержка Украины продолжала поступать,

– подытожил он.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что за год темпы продвижения россиян упали почти в 16 раз, ведь оккупантам до сих пор не удалось нивелировать успехи украинских контратак на Купянском и Александровском направлениях.

В то же время наибольших территориальных успехов россияне достигли лишь вблизи Константиновки в Донецкой области, где они продолжают медленно продвигаться в условиях городской застройки.