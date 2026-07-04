Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Что намерена сделать Италия?

По информации собеседников агентства, итальянская сторона предложила убрать упоминание о предоставлении помощи Украине до конца 2027 года. В Риме объясняют, что определение четких временных рамок может создать впечатление, будто дипломатическое урегулирование войны к этому времени невозможно.

Согласно проекту итогового заявления, союзники планируют предоставить Украине 70 миллиардов евро в 2026 – 2027 годах. В то же время эта сумма не предполагает новых финансовых обязательств. Она состоит из уже объявленной ежегодной помощи НАТО в размере 40 миллиардов евро, а также около 30 миллиардов евро в год, которые должны быть обеспечены за счет займа Европейского Союза.

Как отмечает Bloomberg, указание конкретной суммы и сроков станет отличием от прошлогодней декларации НАТО, в которой финансовые объемы поддержки Украины не уточнялись. В то же время источники подчеркивают, что Италия не намерена блокировать принятие совместной позиции Альянса. В Риме подчеркивают, что поддержка Украины остается неизменной, а дискуссия касается лишь формулировок документа.

Напомним, саммит НАТО 2026 года состоится 7–8 июля в столице Турции – Анкаре. Он станет одним из ключевых международных событий в сфере безопасности. Главными темами встречи станут долгосрочная военная поддержка Украины, укрепление противовоздушной обороны, развитие совместного оборонного производства и увеличение оборонных расходов стран Альянса. Также в рамках саммита состоится заседание Совета "Украина – НАТО" с участием министров иностранных дел, на котором обсудят дальнейшую поддержку и интеграцию Украины.

Кроме того, Украина призывает НАТО официально признать ее государством, укрепляющим безопасность Альянса, а не только получающим помощь. Ожидается, что этот вопрос обсудят в ходе саммита и, возможно, закрепят в итоговой декларации.

Кстати, проведение саммита НАТО в Албании в 2027 году оказалось под вопросом. Одной из причин называют недовольство США уровнем оборонных расходов страны.