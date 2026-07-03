Об этом заявила глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук, пишет РБК-Украина.

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Как изменилась роль Украины в НАТО?

Во время саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля состоится заседание Совета Украина–НАТО на уровне министров иностранных дел. Накануне него Украина надеется, что союзники официально признают ее новую роль.

Киев призывает, чтобы в итоговой декларации наконец закрепили статус Украины как государства, укрепляющего безопасность Альянса, а не просто получающего его поддержку.

Политически для нас очень важно, чтобы Украина была признана в качестве security contributor, то есть именно в роли контрибутора безопасности, а не исключительно получателя помощи,

– отметила Алена Гетьманчук.

Она также отметила, что предстоящий саммит в Анкаре станет первым, в котором Украина будет участвовать уже в новом статусе. Но чрезвычайно важно, что члены Альянса отметили этот факт в итоговой декларации.

В целом за последние годы сотрудничество Украины и НАТО вышло на новый уровень. Важную роль теперь играют именно интеграция нашего государства в структуры Альянса и практический вклад в коллективную безопасность.

К слову, саммит НАТО в 2027 году в Албании может не состояться. Причина в том, что США в определенной степени недовольны расходами этой страны на оборону.